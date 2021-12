Trafic aglomerat la multe puncte de trecere a frontierei pentru maşini mari Trafic aglomerat la multe puncte de trecere a frontierei pentru masini mari Foto: Arhiva. Traficul este aglomerat la mai multe puncte de trecere a frontierei din vestul si din sudul tarii pentru masinile de mare tonaj. Timpul de asteptare pentru verificarea documentelor este mai mare pe sensul de iesire: la Petea este de patru ore, la Bors mai mult de doua ore, la Bors 2 este de doua ore si jumatate, la Varsand - trei ore, la Nadlac 2 se asteapta peste trei ore, la Nadlac - o ora si 20 de minute, iar la Giurgiu patru ore. Traficul este aglomerat si pe sensul de intrare… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a faptului ca in aceasta perioada se constata o crestere a numarului de automarfare care se prezinta pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, in prezent, in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, dar si la cea cu Bulgaria se inregistreaza un timp de asteptare ridicat…

- Timpii mari de asteptare pentru procedurile de trecere a frontierei dinspre Romania spre Ungaria sunt cauzati in principal de „intrarea in uz a noului sistem informatic apartinand autoritatilor maghiare”, informatie care apare si pe aplicatia online de monitorizare a traficului la frontiere, de la site-ul…

- Puncte de tecere a frontierei aglomerate pe arterele pentru camioane Foto: Arhiva. Mai multe puncte de tecere a frontierei sunt aglomerate pe arterele pentru camioane. La frontiera vestica, mașinile de mare tonaj, așteapta peste 4 ore pentru verificarea actelor la Nadlac 2, pe sensul de ieșire, și…

- Operatiune de amploare a procurorilor DIICOT si a Politiei Romane Foto: Arhiva. Operatiune de amploare, astazi, a procurorilor DIICOT si a Politiei Române pentru destructurarea unor grupari infractionale organizate. 457 de perchezitii se fac la aceasta ora si peste 300 de mandate de aducere…

- Cozi uriase de camioane la toate vamile din vestul tarii Foto: Arhiva/ Petcu Marcela. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Sunt cozi uriase de camioane la toate vamile din vestul tarii, dupa ce Politia de Frontiera din Ungaria a implementat o noua aplicatie pentru controlul la frontiera, iar în…

- Traficul rutier pe Autostrada A1 este ingreunat in aceasta dimineata pe sensul catre Bucuresti din cauza unui accident rutier. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul se desfasoara dirijat, pe a doua banda, la kilometrul 31 200 de metri loc. Bolintin Vale,…

- Traficul la unele puncte de trecere a frontierei este aglomerat Foto: Arhiva. Traficul la unele puncte de trecere a frontierei este aglomerat, pe sensul de iesire din tara pentru camioane. Timpul de asteptare la Vama Nadlac 2 este de o ora si jumatate, la Petea este de trei ore si jumatate,…

- Trafic deviat pe sensul Deva-Sibiu. Motivul: ridicarea unui autotren implicat intr-un accident rutier produs in timpul nopții Traficul rutier pe Autostrada A1, pe sensul Deva – Sibiu va fi deviat marți, incepand de la ora 10. Motivul este ridicarea unui autotren implicat intr-un accident rutier produs…