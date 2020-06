Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Internațional Timișoara anunța realuarea traficului catre mai multe orașe din Germania, anunța MEDIAFAX.„Stimați pasageri, traficul aerian spre/dinspre Germania a fost reluat de pe Aeroportul Internațional Timișoara”, este anunțul postat pe Facebook. Citește și: VIDEO! Tanar…

- Wizz Air si-a redeschis bazele de la Sibiu, Timisoara și Craiova și anunța o noua cursa din Romania, din august Compania aeriana low-cost Wizz Air si-a redeschis bazele de la Sibiu, Timisoara și, din 19 iunie, și pe cea din Craiova, informeaza operatorul aerian, intr-un comunicat. Potrivit sursei citate,…

- Wizz Air deschide o baza in Larnaca si anunta zece rute noi, inclusiv catre Romania. Cat costa biletele Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat joi ca deschide a 28-a baza a sa in Larnaca, unde va aloca doua aeronave Airbus A320 si lanseaza totodata zece rute noi din Cipru, incepand din iulie,…

- "Wizz Air a anuntat astazi cea de-a 28-a baza a sa, la Larnaca. Compania aeriana va aloca doua aeronave Airbus A320 pe aeroportul din Larnaca in iulie 2020. Odata cu infiintarea noii baze, Wizz Air a anuntat zece rute noi catre sase tari din Larnaca incepand din iulie 2020", arata un comunicat al…

- In plina pandemie de coronavirus, compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat joi ca deschide a 28-a baza a sa in Larnaca, unde va aloca doua aeronave Airbus A320 si lanseaza zece rute noi catre sase tari din Larnaca incepand din iulie, inclusiv Romania, se arata in comunicatul companiei.” Wizz Air,…

- Pandemia de coronavirus a încurcat socotelile în toate domeniile, însa românii au continuat sa plece la munca în strainatate dupa prima luna de stare de urgența. În perioada 9-30 aprilie de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj au fost operate…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat astazi ca mai multe rute din Romania raman suspendate. Rutele spre Franța și Germania sunt suspendate pana pe 3 mai, iar rutele spre Olanda, Elveția și Marea Britanie raman suspendate pana pe 30 aprilie. Masurile…

- In urma unui control de frontiera efectuat, luni, pe autostrada BAB64 de catre un echipaj al Poliției din Frankfurt au fost depistați doi romani pe numele carora fusesera emise mai multe mandate de arestare.Conform ziarulromanesc.de, cei doi romani, care au intrat in Germania din Luxemburg, avand mașina…