Trafic aerian în scădere cu aproape 70% pe aeroporturile bucureştene, în 2020 Cele doua aeroporturi ale Capitalei au consemnat anul trecut un trafic aerian de peste 4,46 milioane de pasageri, in scadere cu 69,7% fata de 2019, in timp ce miscarile de aeronave s-au redus cu 53,5%, totalizand 67.696, a anuntat, joi, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti. "Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti-Baneasa Aurel Vlaicu, un trafic aerian de 4.468.906 pasageri (in scadere cu 69,7% fata de 2019) si 67.696 de miscari de aeronave (aterizari si decolari), in scadere cu 53,3% fata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

