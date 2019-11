Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea din București i-a invitat pe Klaus Iohannis și Viorica Dancila la o dezbatere publica. Dezbaterea urmeaza sa aiba loc vineri, 22 noiembrie 2019, incepand cu ora 19.00, in Aula Magna a Facultații de Drept, Universitatea din București.

- Universitatea din București și Europa FM lanseaza o invitație publica la dezbatere candidaților la alegerile prezidențiale aflați in turul al doilea, doamnei Vasilica-Viorica Dancila și domnului Klaus Werner Iohannis, anunța Universitatea, intr-un comunicat remis Edupedu.ro. Dezbaterea propusa ar urma…

- Dorin Chirtoaca este candidatul Partidului Liberal la functia de primar al capitalei. Liberalul are 41 de ani. In anul 2001, a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti si Colegiul Juridic Franco-Roman de Studii Europene, Universitatea Paris I Pantheon - Sorbonne, transmite IPN.

- Prognoza meteo pentru miercuri, 11 septembrie, in Capitala. Nu prea pare ca vara vrea sa plece prea curand. Drept urmare, și miercuri se vor inregistra valori ridicate, mai degraba tipice unei luni ca lunie, nu septembrie.

- Lucrarile celui de al XII lea Congres International de Studii Sud Est Europene, organizat de Academia Romana, in parteneriat cu Asociatia Internationala de Studii Sud Est Europene ndash; Association Internationale drsquo;Eacute;tudes du Sud Est Europeacute;en avand ca tema generala "Dinamici politice,…

- In aceste zile are loc cel de-al XII-lea Congres al Asociatiei Internationale de Studii Sud-Est Europene Unul dintre evenimentele care marcheaza lucrarile celui de-al 12-lea Congres International de Studii Sud-Est Europene, organizat de Asociatia Internationala de Studii Sud-Est Europene, care se desfasoara…

- Luni, 2 septembrie 2019, s-a incheiat evaluarea proiectelor depuse in domeniul „Sportul de performanța”, suma de 450.000 lei fiind alocata Clubului Sportiv Muncitoresc Reșița, cu cele doua ramuri: fotbal și handbal. Consiliul Județean Caraș-Severin, ca autoritate finanțatoare, a organizat…

- Studentii medicinisti de la UMFCD au participat la Adunarea Generala a International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) In perioada 1-8 august 2019, Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR) a fost prezenta la cea de-a 68-a Adunare Generala de Toamna a International…