TRAF | Festival dedicat migranților, vreme de 3 zile, la Timișoara Un festival dedicat migranților va avea loc in acest sfarșit de saptamana, la Timișoara. Cea de-a cincea editie a festivalului TRAF se va desfașura in perioada 18 – 20 iunie, sub motto-ul „Construim poduri de comunicare intre comunitatile locale si cele de oameni ce cauta siguranta”. „Anul asta TRAF este... The post TRAF | Festival dedicat migranților, vreme de 3 zile, la Timișoara appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

- Cea de-a cincea editie a festivalului TRAF, dedicat migrantilor, va avea loc la Timisoara, in perioada 18 - 20 iunie, si se desfasoara sub motto-ul ”Construim poduri de comunicare intre comunitatile locale si cele de oameni ce cauta siguranta”, conform news.ro ”Anul asta TRAF este #DespreOameni…

