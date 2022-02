Traducător din 70 de limbi străine la o primărie din județ Administrația locala de la Uricani și-a ”angajat” un translator electronic. Data fiind implicarea administrației locale in diferite proiecte cu finanțare europeana care implica și vizite oficiale din partea unor straini, sau, chiar și casatoriile intre cetațeni straini, administrația locala de la Uricani a decis sa iși achiziționeze un dispozitiv electronic care sa faca traducerea din limbile straine.

Danuț Buhaescu, primarul orașului Uricani spune ca aceasta varianta este mult mai economica decat aceea de a angaja o persoana care sa faca aceste traduceri. „Avem intalniri pe Just… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

