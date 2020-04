Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Gheorghe este unul dintre cei mai indragiti de crestini, fiind ocrotitorul Moldovei, dar si patronul Angliei, Georgiei si al Moscovei. In Lituania, Sf. Gheorghe este venerat ca protector al animalelor, iar in unele regiuni ale Spaniei ziua lui se serbeaza cu mese bogate si daruri.Citește…

- Un vechi obicei care se mai pastreaza si azi in judetul Galati, in prima zi de Paste, este spalarea fetei cu apa in care s-au pus un ou rosu, unul alb si un banut. Cei care respecta traditia spun ca astfel se purifica si au parte de sanatate si noroc tot anul. Tradiții și superstiții, […] The post Tradiții…

- Joia Mare, care se mai numește Joia Neagra sau Joia Patimilor, e o zi importanta, cea a Deniei Mari. Potrivit credintei crestin-ortodoxe, acum ni se aminteste cum Mantuitorul le-a spalat picioarele ucenicilor, fiind indemnati la smerenie. Tot in Joia Mare se vopsesc ouale in rosu, urmand ca in Sambata…

- In Joia Mare, este randuit sa praznuim patru evenimente din Saptamana Patimilor. Ce este interzis și ce trebuie sa faci astazi ca sa iți mearga bine. Tradiții și obiceiuri. Joia Mare, ziua deniei celor 12 Evanghelii Astazi este ziua sfanta creștina care se incadreaza in joi inainte de Paște. Ziua comemoreaza…

- Ziarul Unirea Sambata Colivelor sau a lui San’ Toader – Obiceiuri și tradiții Sambata Colivelor sau a lui San’ Toader – Obiceiuri și tradiții SAMBATA COLIVELOR Prima sambata din Postul Sfintelor Paști este cunoscuta și sub numele de Sambata Sfantului Teodor Tiron sau Sambata colivelor. In aceasta zi…

- Ziua de 1 Martie inseamna inceputul primaverii calendaristice, dar pentru romani este strans legata de tradiția oferirii de marțișoare, un simbol stravechi prin care se celebreaza schimbarea de anotimpuri și renașterea naturii.

- Ziua de Dragobete se sarbatorește in fiecare an pe 24 februarie. Dragobetele este o zi dedicata iubirii și una dintre cele mai frumoase tradiții ale poporului nostru. De Dragobete indragostiții iși fac daruri, cei casatoriți iși reafirma iubirea, iar cei care nu au inca o pereche, acum e momentul cel…

- Intrucat in acest an Sarbatoarea Invierii Domnului va avea loc pe 19 aprilie, Moșii de Iarna ori Sambata Morților se sarbatorește pe 22 februarie. Aceasta zi este dedicata omagierii celor trecuți in...