Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este o mare lovitura, este doar fotbal. Se intampla sa castigi, sa pierzi, sa faci egal...trebuie sa tinem capul sus. Mai avem meciuri importante in campionat inainte de retur, trebuie sa ne pregatim, sa fim mai buni, si la retur sa reusim revenirea. Nu exista alta alegere. Nu am facut un meci rau,…

- Una dintre traditiile de Anul Nou din zona de munte a judetului Buzau se numeste ”Vasilca”Cete de tineri merg cu o papusa impodobita cu cercei si margele sa colinde barbati neinsurati, pentru a sle duce norocul in casa. Obiceiul a fost preluat de la tiganii care pe vremuri impodobeau un cap de porc…

- Sfantul Vasile cel Mare, unul din cei mai importanți sfinți ai Bisericii Ortodoxe, considerat „pazitorul de duhuri rele”, este praznuit pe 1 ianuarie in calendarul ortodox. Afla ce nume se sarbatoresc de Sfantul Vasile. Sfantul Vasile este prima mare sarbatoare din calendar ortodox 2021. In prima zi…

- Rezultate Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou. Loteria Romana a organizat Tragerile Loto SPECIALE de Anul Nou de joi 31 decembrie 2020, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc...

- In noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie, in multe țari ale lumii este sarbatorit Anul Nou. Cu toate acestea, deși sarbatoarea este una pentru toți, tradițiile și obiceiurile sale peste tot sint diferite. Fiecare popor are propriile obiceiuri și legende legate de celebrarea Anului Nou și a Craciunului.…

- 2020 a fost fara doar și poate anul lui Gwen Stefani! Frumoasa cantareața a fost ceruta in casatorie de partenerul ei Blake Shelton, cel care ii este și coleg de emisiune la Vocea Americii. Concurentul antrenat de artista a ridicat aseara marele trofeu deasupra capului.