- Maine, 8 septembrie, in fiecare an la aceeasi data, credinciosii din intreaga lume praznuiesc Nasterea Maicii Domnului, cunoscuta in popor si ca Sf. Marie Mica.Este prima mare Sarbatoare din noul bisericesc, care a inceput la 1 septembrie. Doua milioane de sarbatoriti Este o zi in care foarte…

- Cateva sute de romani din județele Covasna, Harghita și Mureș vor merge la București in data de 29 iulie a.c., unde vor protesta impotriva prevederilor Codului Administrativ votat, recent, de parlamentarii Camerei Deputaților, for decizional. Totodata, Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat, duminica, avertizarea Cod portocaliu de inundatii si depasiri ale Cotelor de aparare, emisa vineri, pe care a extins-o pana marti la miezul noptii pe rauri din 24 judete. Conform hidrologilor, in intervalul 8 iulie, ora…

- Vicepreședintele ALDE, deputatul de Suceava Alexandru Baișanu, a declarat, vineri, ca nu poate susține prevederile din Codul Administrativ care permit folosirea limbii maghiare in administrație și chiar daca ponderea minoritații este mai mica de 20 la suta din numarul locuitorilor. „Eu o asemenea prevedere…

- Astazi, pe 29 „Ciresar”, cum se numeste in calendarul popular luna a sasea anului, sunt praznuiți Sfintii Apostoli Petru si Pavel, care au fost martirizati impreuna in anul 67. Din nou credinciosii au temei de bucurie, participand dimineata la Slujba de la biserica, luand apoi parte la felurite…

- Corul barbatesc „Voievozii Munților” din Valcele intenționeaza sa lanseze in acest sfarșit de saptamana primul CD, fiind dedicat Centenarului Marii Uniri. Albumul intitulat „Cantecele Romaniei Mari”, cuprinde 12 piese patriotice și de suflet romanesc, dintre care doua poarta semnatura preotului Vasile…

- Ziua Universala a iei și Ziua Drapelului Național au fost sarbatorite, impreuna, la Covasna, in contextul Centenarului Marii Uniri, printr-un amplu program derulat duminica, 24 iunie, in prezența a numeroși participanți, localnici ai stațiunii, dar și turiști veniți din toate colțurile țarii. Cu acest…

- Enoriași veniți din toate colțurile țarii, și chiar din afara ei, s-au adunat la Manastirea Petru Voda din județul Neam, pentru a participa la Sfanta Liturghie și Slujba de pomenire a Parintelui Arhimandrit Iustin Parvu, de la a carui trecere la cele veșnice s-au implinit 5 ani, sambata 16 iunie…