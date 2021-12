Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii din toata lumea sarbatoresc in aceste zile Nasterea Mantuitorului, iar unul din evenimentele marcante ale Sarbatorii, relatate de Sfintele Scripturi, este calatoria magilor, care i-au dus Mantuitorului aur, smirna si tamaie. Care e simbolistica acestor daruri? Sarbatoarea Nasterii Domnului…

- Pentru ca se apropie sarbatorile de iarna, pentru ca pana la Craciun a mai ramas puțin timp, pentru ca nimic nu se compara cu frumusețea colindelor, Campinatv.ro dorește sa va faca o surpriza. Prin intermediul nostru vor veni in fața dumneavoastra pentru a va colinda și pentru a va transmite o urare:…

- Maramureșul se va afla sub incidența unui cod galben de ninsori insemnate cantitativ valabil pe parcursul zilei de maine, 24 decembrie. De la noapte sunt așteptate ninsori insemnate cantitativ local la munte și in nord-vest, viscol in zona montana inalta. Vantul va prezenta intensificari la munte, indeosebi…

- Ziua de ignat este sarbatorita de toți romanii anual pe 20 decembrie. In aceasta zi, porcii sunt sacrificați pentru Craciun urmand ca din carnea lor sa se prepare bucatele alese pentru masa de sarbatori.

- Pe langa cadouri și mese imbelșugate, la sate, luna decembrie vine și cu o suita intreaga de tradiții pastrate cu sfințenie. Gospodarii din Banatul Montan sacrifica porcul dupa un ritual de la care nu se abat niciodata.

- Se fac angajari la Restaurant Jacqueline, Supercom, Transmixt și Salon CLAUDIA! Locuri de munca disponibile sunt și la Restaurant Subway Viișoara, RCS & RDS și Electroplast. Leoni are nevoie de 275 de muncitori cablaje. Oferta completa, mai jos: ********************** SALON Claudia – Institut Kla face…