- Miercurea din Saptamana Luminata poarta numele de Sfanta Mercurie. Barbatii se duc sa munceasca la camp, insa femeile au interdictie. Conform traditiei, nu este bine sa muncesti de „nunta soarecilor”. Asta ar insemna sa aduci rozatoarele in casa si sa te lipsesti restul anului de bucate pe masa. O veche…

- Unele obiceiuri si traditii din a doua zi de Paste sunt mai putin cunoscute. Daca “udatul fetelor” se mai pastreaza in unele zone din tara, potrivit traditiei, tot in aceasta zi, ouale se ciocnesc „cap cu dos”. Sunt reguli privind ciocnitul oualor de Paste, pentru fiecare dintre cele trei zile ale sarbatorii.…

- PASTE 2018 Obiceiuri, traditii si superstitii in PRIMA ZI DE PASTE Traditia spune ca trebuie sa te innoiesti in aceasta perioada deoarece iti aduce noroc. Purtarea unor haine noi in duminica Invierii nu este un fason, semnifica purificarea corpului si a sufletului. Fetele si flacaii obisnuiesc…

- Noaptea de Inviere aduce bucurie in suflet, implinire, este o noapte de mare insemnatate pentru creștini. Dar tocmai pentru ca este importanta, in popor sunt multe tradiții și superstiții pentru noaptea de Inviere. Important este ca la biserica sa nu uitati sa luati lumanari sau candele pentru a…

- Pe langa randuielile bisericești, exista o serie de tradiții și superstiții stramoșești legate de Sarbatoarea Invierii. Una dintre ele vorbește despre sufletele celor care mor in ziua de Paști.

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme pentru urmatoarele trei luni, inclusiv minivacantele de Paste 2018, 1 Mai si Rusalii. Temperaturile vor fi mai mici decat cele obisnuite pentru aceasta perioada, iar precipitatiile vor fi excedentare. Luna martie 2018: Temperatura medie…