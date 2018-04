Traditii si superstitii in SAPTAMANA LUMINATA de dupa Paste

Stiri pe aceeasi tema

- PASTE 2018 Obiceiuri, traditii si superstitii in PRIMA ZI DE PASTE Traditia spune ca trebuie sa te innoiesti in aceasta perioada deoarece iti aduce noroc. Purtarea unor haine noi in duminica Invierii nu este un fason, semnifica purificarea corpului si a sufletului. Fetele si flacaii obisnuiesc…

- Noaptea de Inviere aduce bucurie in suflet, implinire, este o noapte de mare insemnatate pentru creștini. Dar tocmai pentru ca este importanta, in popor sunt multe tradiții și superstiții pentru noaptea de Inviere. Important este ca la biserica sa nu uitati sa luati lumanari sau candele pentru a…

- Peste 130 de jandarmi galateni, constituiti in echipe mobile auto, patrule de jandarmi, patrule mixte politist – jandarm, cat si echipe operative de combatere a faptelor antisociale, vor asigura, la nivelul judetului Galati, ordinea si siguranta publica cu ocazia Sarbatorilor de Pasti.Pentru desfasurarea…

- Pe langa randuielile bisericești, exista o serie de tradiții și superstiții stramoșești legate de Sarbatoarea Invierii. Una dintre ele vorbește despre sufletele celor care mor in ziua de Paști.

- Ultima saptamana inainte de Paște, cunoscuta și ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor. Este una care programeaza slujbe speciale la biserica, dar și zile in care credicincioșii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile de Paște.

- Administratorul parohial al Bisericii Romano-Catolice „Sf. Mihail”, Stelian Veres, a declarat, duminica, ca, în ziua de Pasti, credinciosii aduc la biserica bucate care sunt binecuvântate la Liturghie dupa care acestea sunt duse la familii pentru a putea fi mâncate dupa…

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Postul Paștelui 2018 (Postul Mare) a inceput luni, 19 februarie și dureaza 40 de zile, pana in data de 7 aprilie. In 2018, Paștele ortodox pica duminica, 8 aprilie, iar cel catolic, pe 1 aprilie. Postul Paștelui are loc inaintea Invierii Mantuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele…