Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii praznuiesc sambata nasterea lui Iisus Hristos, sarbatoare cu traditii religioase, obiceiuri populare si superstitii. Nasterea lui Iisus este si cel dintai praznic imparatesc cu data fixa, in ordinea cronologica a vietii Mantuitorului. Aceasta pare a fi cea dintai sarbatoare specific…

- 24 decembrie, Ajunul Craciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respecta in aceasta zi 24 decembrie, Ajunul Craciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respecta in aceasta zi In tradiția populara, Ajunul Craciunul, este sarbatoare sfarșitului de an,…

- Pe 25 decembrie 2021, enoriașii sarbatoresc Nașterea Domnului. Craciunul este una dintre cele mai iubite sarbatori, iar romanii o trateaza in consecința. Iata ce tradiții, sarbatori și superstiții exista in Ajunul Craciunului, dar și in cele trei zile, 25, 26 și 27 decembrie.

- In ziua de 20 decembrie are loc traditionala taiere a porcilor, ritual incarcat de semnificatii deosebite. Traditia spune ca in ziua de Ignat nu este permisa nicio alta activitate - spalatul rufelor, spartul lemnelor, cusutul/tricotatul, maturatul casei ori al curtii. Cei care nu tin cont de aceasta…

- Cuviosul Parintele nostru Spiridon, facatorul de minuni, a trait pe vremea imparatului Constantin cel Mare si a lui Constantie, fiul lui. Era simplu la purtari si smerit cu inima. La inceput a fost pastor de oi. Apoi s a insurat, iar dupa moartea sotiei a fost facut episcop. Dumnezeu i a dat harul tamaduirilor…

- Cele mai cunoscute tradiții și superstiții de Sfantul Andrei. An de an, pe 30 noiembrie, credincioși il sarbatoresc pe Sfantul Andrei. Zi speciala in calendarul creștin ortodox, sarbatoarea are o mulțime de tradiții și superstiții din popor care continua sa se respecte in ciuda trecerii timpului. Descopera…

- Anual, pe 8 noiembrie, credinciosii ii praznuiesc pe Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril. Arhanghelul Mihail este cel care vegheaza la capataiul bolnavilor. Arhanghelul Gavriil este protectorul mamelor, fecioarelor si pruncilor. Acestei zi ii sunt specifice o serie de traditii si superstitii pe care…

- Sarbatorile lunii octombrie: Acoperamantul Maicii Domnului și alte zile importante din calendarul ortodox. Tradiții, superstiții Luna octombrie incepe cu sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. Pe 1 octombrie, este una dintre cele importante sarbatori creștin-ortodoxe, dedicate Maicii Domnului. A…