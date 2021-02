Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi si greco-catolici sarbatoresc pe 7 ianuarie, Soborul Sfantului Ioan Botezatorul, fiul Elisabetei si al preotului Zaharia. El mai este cunoscut și sub numele de “Inaintemergatorul...

- Peste doua milioane de romani isi serbeaza onomastica pe 7 ianuarie, cand este praznuit Sfantul Ioan Botezatorul. Traditia spune ca, in dimineata zilei de Sfantul Ion, oamenii trebuie sa se stropeasca cu agheasma, pentru a fi feriti de boli in timpul anului. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne…

- Anul Nou incepe, la 1 ianuarie, cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat „pazitor de duhuri rele”.

- Solstițiul de iarna reprezinta începutul iernii astronomice, atunci când înalțimea Soarelui deasupra orizontului și intervalul diurn sunt minime și are loc în emisfera nordica. Chiar daca iarna din punct de vedere…

- In religia crestin-ortodoxa, in aceasta zi mai este praznuit si Sfantul Mucenic Ignatie Teoforu, urmas al apostolilor, patriarh al Bisericii Antiohiei si ucenic al Sfantului Evanghelist Ioan. Acesta a suferit multe chinuri pentru ca nu s-a lasat intors de la credinta in Hristos si a fost aruncat leilor,…

- Sfantul Nicolae este, in tradiția populara, considerat ocrotitorul copiilor, in special al celor saraci. De asemenea, sfantul sarbatorit in fiecare an pe 6 decembrie, ii apara și pe marinari, brutari, fetele nemaritate și pe cei acuzați pe nedrept.

- Pe 6 decembrie, crestin ortodocsii il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae. In traditia populara, Mos Nicolae, asa cum i se mai spune, aduce in ghetutele copiilor, pe furis, cadouri sau nuieluse. Atentie insa ce nu trebuie sa daruiti celor dragi. In mod traditional, in noaptea de 5 spre 6 decembrie, copiii,…

- Duminica, 15 noiembrie, a inceput Postul Craciunului, unul dintre cele patru mari posturi ale Bisericii Ortodoxe. Tradiții, obiceiuri și superstiții in Postul Craciunului Postul Craciunului vine cu o mulțime de obiceiuri, superstiții și tradiții pastrate din moși-stramoși, care sunt respectate in continuare.…