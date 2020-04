Stiri pe aceeasi tema

- Paște 2020. Creștinii ortodocși sarbatoresc duminica, 19 aprilie, prima zi de Paște. In fiecare an, aceasta zi de sarbatoare aduce și tradiții și obiceiuri cu o mare importanța in randul romanilor.

- In Sambata Mare, inainte de miezul noptii, incepe slujba Invierii Domnului. La inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul noptii, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar si o da mai departe, zicand de trei ori: "Veniti de luati lumina!". Apoi, preotul…

- In Sambata Mare, femeile trebuie sa pregateasca mancarea tradiționala pentru Paște și trebuie sa faca ordine in toata casa. Sambata Mare este ultima zi dinaintea sarbatorii Pascale. Momentul ritual al facerii pascai, in Sambata Pastilor, amplasat si in Joia Mare, capata frecvent valente magice deosebite,…

- In Joia Mare, in gospodariile din tara miroase a pasca și a cozonac. Potrivit tradiției, anume in aceasta zi se fac toate copturile pentru Paste si se vopsesc ouale rosii. Iar barbatii pregatesc mielul pentru a fi pus la cuptor.

- Sarbatorile Pascale sunt extrem de importante pentru poporul roman, la fel si Postul care le precede. Exista unele obiceiuri si traditii transmise din generatie in generatie, pe care multi dintre noi le respectam, pentru sanatate si prosperitate.

- TRADITII MARTISOR // In unele zone, copiii purtau martisorul 12 zile la gat, iar apoi il legau de ramura unui pom tanar. Daca in acel an pomului ii mergea bine, insemna ca si copilului ii va merge bine in viata si va fi sanatos.In alte cazuri, martisorul era pus pe ramurile de porumbar sau paducel in…

- Potrivit tradiției, la 2 februarie a fiecarui an se sarbatorește ziua Ursului, Stretenia sau Intampinarea Domnului. In aceasta zi iarna se intampina cu primavara. Se spune din batrani ca in ziua de Stretenie ursul va ieși din barlog și, cu acest prilej, se pot face previziuni meteorologice importante…