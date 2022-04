Stiri pe aceeasi tema

- De ce se pune salcie la intrarea in casa de Florii. Floriile le sarbatorim duminica, 17 aprilie in acest an. Ele se sarbatoresc mereu cu o saptamana inainte de Paște. Sarbatoarea de Florii mai poarta și numele de Duminica Patimilor sau Duminica Floriilor a Patimilor Domnului. De ce se pune salcie la…

- Anul acesta, Duminica Floriilor, sau Duminica Patimilor cum mai este denumita popular sarbatoarea, va fi pe data de 17 aprilie. Sarbatoarea marcheaza evenimentul intrarii lui Iisus in Ierusalim și se sarbatorește cu o saptamana inainte de Paște. Tradiții de Florii Floriile sunt asociate cu multe tradiții…

- In fiecare an, creștin-ortodocșii sarbatoresc Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim cu o saptamana inainte de Paste. Duminica Floriilor este cunoscuta pentru numeroasele sale tradiții și superstiții de care romanii țin cont anual. Iata ce nu e bine sa faci pe 17 aprilie 2022.

- Duminica Floriilor pentru catolici se sarbatorește in 2022 pe 10 aprilie. Aproximativ doua milioane de cetațeni romani, catolici sau protestanți, sarbatoresc duminica floriile. Pentru creștinii ortodocși, Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim va fi pe data de 17 aprilie. Iata ce tradiții și obiceiuri…

- 10 aprilie: Duminica Floriilor 2022 pentru catolici. Traditii, obiceiuri și superstiții care se respecta in aceasta zi Și anul acesta, catolicii și protestanții sarbatoresc Floriile cu o saptamana mai devreme decat ortodocșii. In anul 2022, Floriile pica pe data de 10 aprilie pentru catolici, iar pentru…

- Duminica Floriilor 2022 pentru catolici: Ce traditii se respecta in aceasta zi? Anul acesta, Floriile pica pe data de 10 aprilie pentru catolici, iar pentru creștinii ortodocși, Floriile sau Intrarea Domnului in Ierusalim va fi pe data de 17 aprilie. Dupa Duminica Floriilor, pentru creștinii catolici…

- Calendar Ortodox APRILIE 2022: Toate sarbatorile din luna lui PRIER: Floriile, Sfintele PAȘTI, Sf. Gheorghe, Izvorul Tamaduirii Calendar ortodox aprilie 2022. In luna aprilie 2022 aduna la un loc cele mai mari sarbatori creștin ortodoxe din an. Printre principalele sarbatori se numara Floriile – Intrarea…

- Sambata colivelor: Parastasele Postului. Cum se face pomenirea celor adormiți. Randuieli bisericești, superstiții, tradiții In tradiția Bisericii Ortodoxe, persoanele dragi trecute in neființa se pomenesc prin slujbe cu rugaciuni. A ne aduce aminte de ei și a-i pomeni pe cei plecați dintre noi sunt…