Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Culturii Tradiționale Maramureș a facut publice o serie de credințe populare referitoare la Sarbatoarea Sfantului Dumitru (Samedru, cum este cunoscuta la sate). Conform credințelor populare daca de Samedru mai este frunza, și de Sf. Gheorghe va fi infrunzit. In „Memoria Ethnologica, Obiceiuri…

- Sfantul Dumitru este sarbatorit pe 26 octombrie 2021. Aceasta sarbatoare vine cu cateva tradiții și obiceiuri care trebuie respectate de credincioși. Potrivit tradiției, este omologul Sfantului Gheorghe, fiind și patronul pastorilor și garantul soroacelor. Sarbatoarea Sfantului Dumitru reprezinta ultima…

- Centrul Culturii Tradiționale Maramureș a facut publice o serie de credințe populare referitoare la Sarbatoarea Sfantului Dumitru (Samedru, cum este cunoscuta la sate). Conform credințelor populare daca de Samedru mai este frunza, și de Sf. Gheorghe va fi infrunzit. In „Memoria Ethnologica, Obiceiuri…

- Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este sarbatorit la 26 octombrie atat in calendarul ortodox, cat și in cel catolic. In traditia populara romaneasca este considerat patronul pastorilor, cel care desfrunzeste codrul si usuca toate plantele. De aceea, se spune, ciobanii afla de…

- In data de 26 octombrie crestinii il cinstesc cu respect și dragoste pe Sf. Dumitru sau Samedru, cum i se spune in popor. Marele Mucenic Dimitrie este supranumit și Izvoratorul de Mir. Samedru este socotit Ocrotitorul familiei, reprezentand patronul iernii pastorale si paznicul care-i apara pe oameni…

- Atenționare meteo: COD GALBEN de ploi in sudul județului Alba, pana sambata, la ora 14.00 Atenționare meteo: COD GALBEN de ploi in sudul județului Alba, pana sambata, la ora 14.00 ANM a emis o atenționare de tip Cod Galben de ploi insemnate cantitativ, in sudul județului Alba. COD GALBEN In intervalul…

- Creștinii cinstesc, pe 29 august, taierea capului Sfantului Proroc Ioan Botezatorul. Este ultima mare sarbatoare din anul bisericesc care se incheie pe 31 august. Conform credintelor populare, in aceasta zi nu se bea vin rosu si nu se mananca varza. Postul din aceasta zi este unul aspru. De asemenea,…

- Municipiul Sebeș a achiziționat, prin intermediul Serviciului Public de Administrare a Patrimoniului (SPAP), un utilaj multifuncțional, in valoare totala de 870.000 lei. In aceasta perioada, utilajul este utilizat pentru stropit și spalat stradal, rezervorul de lichid fiind confecționat din fibra de…