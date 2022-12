Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a douazeci si sasea, Soborul Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu.Despre fuga in Egipt a Preasfintei Nascatoarei de Dumnezeu:Dupa ce Irod a dat porunca sa fie taiati toti pruncii din Betleem, ingerul Domnului s a aratat in vis lui Iosif, zicand: Scoala te, ia…

- A doua zi de Craciun se sarbatorește Soborul Maicii Domnului, iar creștinii obișnuiesc sa mearga la biserica pentru a o cinsti pe Sfanta Maria. La fel ca tradițiile și obiceiurile legate de Ajun și ziua de Craciun, ziua de 26 decembrie este și ea incarcata de cateva obiceiuri, pe care romanii incearca…

- Cel mai important eveniment din istoria omenirii a fost Craciunul sau Nasterea Mantuitorului Iisus Hristos – Fiul lui Dumnezeu. Anul nasterii Mantuitorului Iisus Hristos a devenit borna numarul unu a omenirii. Orice lucru sau eveniment se raporteaza intotdeauna la nasterea Fiului lui Dumnezeu pe pamant.…

- Ajunul Craciunului este ultima zi de post din Postul Nasterii Domnului. Cea de-a patruzecea zi a postului, respectiv Ajunul Craciunului, este una aspra, iar seara se mananca „Scutele lui Iisus”. Ce sunt „Scutecele lui Iisus” și cum se prepara. Postul Craciunului aminteste de patriarhii si dreptii Vechiului…

- 20 decembrie, ziua de Ignat: tradiții, obiceiuri și superstiții. Cum se fac pregatirile pentru masa de Craciun In 20 decembrie este Ignatul, o zi incarcata de obiceiuri si de traditii la romani. Mai ales la sate, este ziua in care este sacrificat porcul din care se pregatesc apoi toate preparatele pentru…

- Postul Craciunului 2022 este unul dintre cele doua mari posturi din an și se ține de credincioși timp de patruzeci de zile inainte de sarbatoarea Nașterii Domnului. Postul reprezinta curațirea fizica și spirituala, iar primul pas este eliminarea alimentelor de origine animala și inlocuirea lor cu cele…

- Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este pomenit in calendarul crestin ortodox la 26 octombrie. Sfantul Mucenic Dimitrie s-a nascut in cetatea Solun (Tesalonic), din parinti de neam bun si drept-credinciosi. Tatal sau era voievod in cetatea Solunului si era crestin. Dar nu indraznea sa…