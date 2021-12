Tradiții și obiceiuri olteneşti de Crăciun Craciunul este cea mai importanta sarbatoare a creștinilor. Aceasta perioada este de fapt o sarbatoare a sfarșitului de an și este momentul de readucere aminte a tradițiilor și obiceiurilor din moși-stramoși. Luna decembrie este marcata de datinile și obiceiurile populare, specifice fiecarei zone geografice din țara. Leaganul tradițiilor romanești este la sud de Carpați, in Oltenia, o zona in care datinile din batrani se mai pastreaza inca nealterate . Oltenia abunda de tradiții și obiceiuri in ultima luna din an, mare parte dintre acestea fiind legate de atragerea bunastarii in gospodarie. Un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

