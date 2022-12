Tradiții și obiceiuri în noaptea de Ajun. Ce trebuie să faci neapărat pe 24 decembrie Tradiții și obiceiuri in noaptea de Ajun. Ce trebuie sa faci neaparat pe 24 decembrie. Daca vrei sa iți mearga bine tot anul, atunci asigura-te ca faci ce trebuie in noaptea de Ajun. Sunt nenumarate tradiții pe care creștinii le respecta de la an la an. Spre exemplu, in Ajun de Craciun, femeile pregatesc bucatele cele mai alese pentru sarbatoarea Craciunului. Tradiții și obiceiuri in noaptea de Ajun. Ce trebuie sa faci neaparat pe 24 decembrie De asemenea, de sute de ani se spune ca in noaptea de Ajun micuții trenuie sa colinde din casa-n casa. Astfel va rasuna colinda lui „Moș Ajun”. In acest… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

