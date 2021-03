Stiri pe aceeasi tema

- In tradiția populara, ultima ninsoare din an, inregistrata in general in luna martie, uneori in prima parte a lunii aprilie, este numita zapada mieilor. Aceasta ninsoare este ultima din sezonul de iarna și este un indicator al venirii primaverii. Zapada mieilor este considerata ultima suflare a iernii…

- A visat la o viata de lux, dar a ajuns in arest. O romanca este anchetata pentru inselaciune in Spania dupa ce a pus la cale o escrocherie de zile mari, alegand drept victima un batran, in varsta de 93 de ani.

- Dragobetele, fiul Babei Dochia, anunța renașterea naturii și infiriparea noilor povești de dragoste. Cu aceasta ocazie, Muzeul de Etnografie Brasov iși prelungește programul de vizitare și ii invita pe brașoveni la o ședința foto inedita, care va avea loc la Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului…

- Zhong Shanshan, cel care a infiintat compania de imbuteliere a apei Nongfu Spring, a devenit cel mai bogat om din China, depasindu-i pe Jack Ma, fondatorul gigantului chinez al comertului electronic Alibaba, si pe Pony Ma, seful companiei de internet Tencent, transmite joi Agerpres.

- Recent numit cel mai bogat om al planetei, cu o avere de 190 de MILIARDE de dolari, Elon Musk are o poveste demna de Oscar in spate. A fost aproape de faliment in 2008, dar numeroasele sale companii au biruit in cele din urma.

- Elon Musk este tot mai aproape sa devina cel mai bogat om din lume, dupa ce o creștere cu 2,8% a prețului acțiunilor producatorului de vehicule electrice a adus averea lui Musk la 3 miliarde de dolari distanța de cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos.

- Cozonac (romanește: [kozoˈnak]) sau Kozunak (in bulgara: козунак [kozoˈnak]) este o paine speciala dospita, tradiționala pentru Romania, Bulgaria și Serbia. Bogat in oua, lapte și unt, este pregatit de obicei pentru Paști in Bulgaria și pentru fiecare sarbatoare majora (Craciun, Paște, Revelion, Rusalii)…

- Alianța AUR, din outsiderul vazut de toata clasa politica, a devenit peste noapte roata din Parlament. AUR a devenit peste noapte partidul care poate destabiliza sau concretiza noua ordine politica din Parlamentul Romaniei. Printre membrii alianței, remarcați in presa, in afara de co-președinți, este…