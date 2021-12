Stiri pe aceeasi tema

- Bucovina, colt de rai. Traditii si obiceiuri de Anul Nou la Campulung Moldovenesc. Horatiu Silviu Ilea, curator la Muzeul National al Taranului Roman, la microfonul Radio Romania Iasi: FOTO: Facebook

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. In multe parti din lume, este obisnuit sa fie impodobit un brad, copiii si adultii merg la colindat si sunt oferite daruri.

- In ajunul sarbatorilor de iarna, tinerii șahiști din Balți care au participat la turneul internațional "Impreuna sintem puternici" au primit cadouri din partea Ambasadei Rusiei in țara noastra și de la Casa Rusa din Chișinau – surprize dulci de Anul Nou și diplome bune meritate de ciștigatori, relateaza…

- In noaptea de 24 spre 25 de decembrie, copiii din intreaga lume il asteapta, pe Mos Craciun. Unii il numesc Santa Claus, altii ii spun Samichlaus, Pere Noeuml;l, Sinter Klaas, Babuska, oulupukki ori Viejito Pascuero.Traditia legata de Mos Craciun a aparut in secolul al IX lea, dar secretul adresei lui…

- In ziua de 20 decembrie are loc traditionala taiere a porcilor, ritual incarcat de semnificatii deosebite. Traditia spune ca in ziua de Ignat nu este permisa nicio alta activitate - spalatul rufelor, spartul lemnelor, cusutul/tricotatul, maturatul casei ori al curtii. Cei care nu tin cont de aceasta…

- ASTAZI| Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Solstitiul de iarna 2021: Noaptea magica in care se deschid cerurile. Ce e bine sa faci și ce nu, in cea mai scurta zi din an Inceputul iernii astronomice sau solstițiul…

- In noaptea dintre 5 și 6 decembrie, Sfantul Nicolae aduce cadouri și dulciuri copiilor cuminți și crengi de brad copiilor obraznici. Dar chiar și beteșugurile aduc veselie, pentru ca sunt vopsite in argintiu (sau acoperite cu zapada falsa) și impodobite cu hartie creponata. El vine cu primele portocale…