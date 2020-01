Stiri pe aceeasi tema

- Pe 1 ianuarie, crestinii il sarbatoresc pe Sfantului Vasile cel Mare – episcop de Cezareea, unul dintre cei mai importanti sfinti ai Bisericii Ortodoxe si, in acelasi timp, primul ierarh care a intemeiat, pe langa biserici, spitale si aziluri pentru saraci. Cu ocazia acestei sarbatori, puteti trimite…

- Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii creștine, este sarbatorit pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun. Se spune ca acesta ii ajuta pe bolnavi si pe cei care se judeca de multa vreme, iar, in aceasta zi, persoanele certate trebuie sa se impace, potrivit Mediafax.…

- Traditia colindelor si a cetelor de colindatori care merg din casa in casa, transmitand prin texte cantate sau strigate, prin masti, recuzita, dansuri, urari de sanatate, rod bogat, implinirea dorintelor in noul an, este foarte veche. Unele cete de colindatori, in special cele de feciori, sunt active…

- In credinta populara Sfantul Nicolae mai este cunoscut si sub numele de San-Nicoara. Se spune ca el pazeste soarele care incearca sa se strecoare pe langa el pentru a ajunge la taramurile de miazanoapte pentru a lasa lumea fara caldura si fara lumina. Sf Nicolae 2019. De ce este bine…

- Moș Nicolae 2019 este așteptat cu nerabdare de catre toti copii, care au datoria ca in seara de ajun sa-și curațe și sa-și pregateasca ghetuțele, pentru ca moșul Nicolae sa le poata umple cu cadouri, scrie traditii-superstitii.ro. Exista insa și posibilitatea ca moșul sa nu fie intotdeauna darnic…

- Pe 14 noiembrie este lasatul secului, caci incepe Postul Craciunului in acest an, ce ține 40 de zile pana in Ajunul sarbatorii Nașterii Domnului. Incepand cu prima zi a postului, adica din 15 noiembrie, nu se mai fac nunți și nici petreceri pana dupa Anul Nou.

