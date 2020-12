Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Stefan, primul care a vestit si a marturisit credinta in Hristos, devenind primul martir al Bisericii, este sarbatorit de crestini in a treia zi de Craciun, potrivt news.ro. Sfantul Stefan este considerat primul care a vestit si a marturisit credinta in Iisus Hristos, iar pentru aceasta…

- Pe 27 decembrie, in cea de a doua zi de Craciun, creștenii il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan. Exista mai multe lucruri care sunt interzise astazi. Numele Sfantului Ștefan inseamna ”cununa lui Dumnezeu”, iar in fiecare an, pe 27 decembrie, credincioșii ortodocși respecta cu strictețe mai multe tradiții…

- ,,Deschide usa crestine Ca venim din nou la tine,, aici la Carei, un colt de țara romaneasca. ,,Larg deschideti poarta sufletelor voastre, N-am venit sa cerem , am venit sa dam…,, Va invit și in acest an sa urmariți Festivalul de Datini si Obiceiuri de Craciun organizat de ASTRA Desparțamantul ,,Aurel…

- Poezia colindelor romanesti a fost dintotdeauna bogata si extrem de variata ca tematica epica, in decursul secolelor adaugandu se texte apartinand si altor obiceiuri, ca parte a unui sistem simbolic unitar.Colindatul ramane unul dintre cele mai frumoase obiceiuri din perioada sarbatorilor de iarna,…

- Creștinii il sarbatoresc pe 6 decembrie pe Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai cunoscuți sfinți din calendarul creștin și cel care este numit drept ocrotitorul copiilor, mai ales al celor saraci, dar și al marinarilor, brutarilor și al fetelor necasatorite. In noaptea de 5 spre 6 decembrie, cei mici…

- Creștinii sarbatoresc pe 30 noiembrie ziua Sfantului Andrei. Este o zi speciala pentru romani, in contextul in care Sfantul Apostol Andrei este considerat ocrotitorul Romaniei. Totodata, aceasta sarbatoare este urmata de multe tradiții, obiceiuri și superstiții. In noaptea de Sfantul Andrei, potrivit…

- In fiecare an, creștinii ortodocsi praznuiesc pe 1 octombrie Acoperamantul Maicii Domnului, una din cele patru mari sarbatori inchinate Nascatoarei de Dumnezeu, Fecioara Maria. Sarbatoarea amintește de apariția Maicii Domnului in cartierul Vlaherne (Blachernae) din Constantinopol in secolul al X-lea.…