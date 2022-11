Stiri pe aceeasi tema

- Un invatator de la o scoala din Cugir, judetul Alba, a fost reclamat de catre un parinte ca are un comportament abuziv la clasa. Cadrul didactic este acuzat, printre altele, ca bruscheaza copiii. El și-a recunoscut fapta. Parintele il acuza pe invațator ca striga la copii, arunca cu caiete catre ei…

- Festivalul „Florile Dalbe‟, in cadrul caruia cete de colindatori sositi din toate colturile tarii si ansambluri de datini si obiceiuri vor reinvia adevaratele traditii ale iernii din satele romanesti, se va desfasura, pe 10 si 11 decembrie, la Muzeul National al Satului „Dimitrie Gusti‟. Potrivit unui…

- Copiii care frecventeaza gradinițele din Chișinau vor primi cadouri gratuite de Anul Nou. Pe 29 noiembrie, primaria capitalei a venit cu un anunț privind alocarea fondurilor necesare pentru achiziționarea de dulciuri, de la bugetul municipal. {{650398}}Andrei Pavaloi, adjunctul șefului Direcției Educație,…

- Campania de Craciun este in plina desfasurare. Ziarul de Iasi este alaturi de copiii si familiile din Pietris si incearca sa le ofere un trai mai bun. Copiii au nevoie mai ales de imbracaminte si incaltaminte corespunzatoare sezonului rece, dar si de mici bucurii specifice varstei, cum ar fi jucariile…

- Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Ce trebuie sa faca tinerele necasatorite. Luni, 21 noiembrie sarbatorim Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare extrem de importanta și una dintre primele care vin in Postul Craciunului.…

- Credinciosii ortodocsi celebreaza astazi sarbatoarea arhanghelilor Mihail si Gavril. Sarbatoare a ingerilor, aceasta a inceput sa fie tinuta pe 8 noiembrie in cel de-al cincilea secol in toata partea de Est a crestinismului. Din invataturile Bibliei aflam ca cei doi arhangheli sunt duhuri slujitoare,…

- Incepand cu anul 2017, parintele Ioan (Traian) Danci este numit egumen la Schitul Pantelimon din județul Argeș, pe Transfagarașan, la cota 1000. Prin donațiile credincioșilor, sub coordonarea parintelui stareț, in anul 2020 au fost demarate lucrarile la actuala biserica din zid și la Paraclisul de la…

- O tanara adoptata in Franta, dupa ce fusese gasita ratacita intr-un tren cand avea 4 ani si a fost luata la orfelinat, face un apel pentru a-si gasi parintii biologici.Ea a publicat anuntul pe pagina The never forgotten Romanian children - Copiii niciodata uitati ai Romaniei, creata special pentru astfel…