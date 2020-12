Stiri pe aceeasi tema

- Este Ajunul Anului Nou si cu totii ne pregatim sa lasam in urma un an greu și sa intampinam Noul An cu incredere și speranța. Trecerea din anul 2020 in 2021 va fi probabil marcata de respectarea mai multor tradiții și superstiții ca niciodata, in speranta ca noul an va aduce cu el mai […]

- Știm, știm... au spus-o și anul trecut și iata ce an dezastruos am avut. Cu toate acestea, tradiția e tradiție! Ce alimente ar trebui sa manânci în noaptea de Revelion ca sa ai noroc, bani și sanatate din belșug în 2021? …

- Craciun - in familie, ca in fiecare an, iar de Revelion - este prima oara dupa anul 1999 cand Voltaj va sta acasa. Foto: (c) MIHAI POZIUMSCHI / AGERPRES FOTO "Craciunul intotdeauna pentru noi a fost sarbatorit in familie si asa va fi si anul acesta. Vom avea cadouri sub brad, cozonaci, sarmale,…

- In contextul de pandemiei de COVID-19, sarbatorile de iarna din 2020 vor fi foarte diferite de cele tradiționale. Targurile de Craciun s-ar putea transforma in piețe drive-through, iar reuniunile cu familia ar putea avea loc doar in mediul digital. Sarbatorile de iarna 2020 se apropie, iar autoritațile…

- Partidul Social Democrat face din nou apel catre liberali pentru a participa la o dezbatere cu specialistii PSD pe tema pandemiei, a declarat, joi, prim-vicepresedintele formatiunii Sorin Grindeanu, mentionand ca trebuie luate deciziile cele mai bune, "care sa nu tina cont de dorinta unora neaparata…

- Profesorul Alexandru Rafila, candidat PSD la alegerile parlamentare, a prezentat marti programul partidului pentru domeniul Sanatatii, printre proiectele despre care a vorbit acesta numarandu-se si infiintarea unei retele nationale de centre medicale comunitare si ingrijirea la domiciliu a persoanelor…

- Majoritatea romanilor sunt creștini și respecta cu vigoare sarbatorile creștinești, iar Sfanta Parascheva este una dintre sarbatorile ce este așteptata an de an. Aceasta este celebrata in fiecare an, pe 14 octombrie, de catre creștinii ortodocși. Este marcata cu cruce roșie ceea ce reprezinta un semn…