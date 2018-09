Tradiții și obiceiuri de Precista Mică Mesagerul ureaza tuturor celor care poarta numele Maria, Marin și derivate ale acestora, Sanatate, Belșug, Spor in toate! La mulți ani! Nașterea Maicii Domnului este sarbatoarea femeii creștine, ocrotitoarea batranilor și mangaierea bolnavilor. In aceasta zi, iși serbeaza numele toate cele care poarta numele Sfintei Maria sau derivate ale acestuia. De asemenea, femeile care nu pot avea copii se roaga in biserica Sfintei Fecioarei Maria și Sfinților Ioachim și Ana, ca sa li se dezlege pantecele. * Santamaria Mica Una dintre sarbatorile fixe din Calendarul popular este Nașterea Maicii Domnului,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tradiția populara romaneasca cunoaște mai multe legende despre nașterea Fecioarei Maria, insa toate au la baza dorința lui Ioachim, descendent al regelui David si a Anei, urmașa a neamului lui Aaron (parinții Mariei) de a avea un copil. Batrani, cu frica si cu credința in Dumnezeu, asupriți si considerați…

- Liviu Varciu a avut parte de o perioada extrem de incarcata, in care s-a concentrat asupra proiectelor profesionale. Vedeta se pregatește sa–și ia revanșa și sa plece intr-un sejur mult visat. El planuiește o vacanța binemeritata, in afara țarii, alaturi prietenii sai. „Prima vacanța dupa opt ani.…

- Absolventii de liceu apartinand minoritatilor nationale sustin marti, 21 august, proba la Limba si literatura materna a examenului de bacalaureat, sesiunea de toamna (august-septembrie), la maghiara, germana, sarba, slovaca, croata, turca, ucraineana si italiana. Bacalaureat 2018 – sesiunea de toamna.…

- Cea de a doua sesiune a examenului de Bacalaureat incepe, astazi, cu prima proba scrisa la Limba Romana. Urmatoarea evaluare va avea loc, maine, la Limba Materna, iar a treia proba scrisa se va desfasura pe 22 august la disciplina obligatorie in functie de profilul studiat (Matematica pentru Profilul…

- Celebrat ca fiind un mare facator de minuni și aducator de ploi in vreme secetoasa, Sfantul Ilie este pomenit in data de 20 iulie in fiecare an. Sfantul și marele proroc Ilie a primit de la Dumnezeu darul de a deschide și inchide Cerurile. Se spune ca fost ridicat la Cer in vartej de vant, […]

- CALENDAR ORTODOX IULIE 2018. Luna lui Cuptor e plina de tradiții și superstiții. Iar femeile sunt privilegiate, daca le respecta cum se cuvine, caci au parte numai de bine. Pe 1 iulie, se ține Ana Foca, pentru a ne feri de foc si de arsita soarelui. Se ține de sanatate, recolte bogate, gospodarii…

- Crestinii din Romania sarbatoresc in fiecare an pe 24 iunie Sanzienele. In popor se credea ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica in care toate minunile sunt posibile. Sarbatoarea Sanzienelor marcheza in calendarul popular inceputul verii, la 3 zile dupa solstitiul de vara, si i se…