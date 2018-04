Stiri pe aceeasi tema

- Te-ai plictisit de vechile metode de vopsire a oualor de Paste, insa nici nu ai vrea sa folosesti o metoda complicata, care dureaza mult? Atunci neaparat trebuie sa incerci trucul asta. Vei obtine niste oua viu colorate, dar cu un aspect texturat si uniform in acelasi timp. Vopsirea oualor folosind…

- Joia Mare este a patra zi din Saptamana Mare, saptamana inainte de Paste. Sfinții Parinți ai Bisericii ne invata ce nu avem voie si ce trebuie sa facem astazi, de Sfanta si Marea Joi, ca sa avem noro...

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor apostolilor de catre Hristos, Cina cea de Taina, la care s-a instituit Taina Impartasaniei (Euharistia), rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda.

- In ultima saptamana inainte de Paște toate slujbele sunt unice. De altfel, fiecare zi este considerata o treapta, iar urcușul trebuie sa fie eficient, dupa cum spune parintele Ion Popescu, parohul Bisericii Icoanei din București și protoierul Sectorului II.

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Ultima saptamana a Postului Sfintelor Pasti, cunoscuta ca Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor, incepe in Duminica Floriilor, respectiv la 1 aprilie anul acesta, si se incheie in Sambata Mare, respectiv la 7 aprilie. Aceasta este cea mai aspra saptamana a postului, amintind de patimile Domnului Iisus…

- Fiecare familie are propriile obiceiuri atunci cand vine vorba de sarbatori, insa exista cateva tradiții de Paște valabile pretutindeni, indiferent de zona geografica. Ne-au bucurat copilaria și continua sa o faca! Tu le respecți?

- Credinciosii romano-catolici sarbatoresc astazi duminica Floriilor. In satele din Ardeal, oamenii aduc la viata traditii sasesti stravechi. Si in Bucuresti va fi o procesiune pana la catedrala Sfantul Iosif.