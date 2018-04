Stiri pe aceeasi tema

- „Voi petrece Sfanta Sarbatoare de Paște acasa, in mijlocul familiei, alaturi de persoanele cele mai apropiate sufletului meu. Ca in fiecare an, voi lua parte la slujba de Inviere la Biserica «Sf. Nicolae». Paștele reprezinta pentru mine celebrarea comuniunii, a Invierii, a vieții care triumfa, intru…

- Nu știi cum sa ții lumanarea aprinsa, atunci cand te afli afara și este vant? Noaptea de Inviere tocmai a devenit mult mai simpla, datorita trucului pe care il veți descoperi in continuare.

- Paștele este sarbatoarea care aduce bucuria Invierii la creștini și simbolizeaza renașterea omenirii. Totodata, Paștele este și sarbatoarea primaverii, a momentului in care natura se trezește la viața. Așadar, e firesc ca in aceste zile sa se regaseasca in fiecare casa simbolurile pascale -iepurași,…

- Iuliana Tudor muncește de Paște. Dupa slujba de Inviere și o masa copioasa in compania familiei sale, vedeta Televiziunii Romane are de onorat un contract, așa ca seara de 8 aprilie o prinde pe scena. Iuliana Tudor, una dintre prezentatoarele emblematice ale TVR 1, se imparte intre cei dragi și obligațiile…

- Paștele, cea mai importanta sarbatoare a creștinatatii abunda in tradiții și superstiții. Pe langa bucatele tradiționale pregatite pentru masa de Paști, o superstiție importanta este legata de lumanarea de la slujba de Inviere.

- Un tablou de Pablo Picasso, realizat in 1934 si despre care specialistii cred ca este un autoportret, evaluat la 70 de milioane de dolari, va fi scos la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie's...

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Toate bolile iși gasesc resursele in alimentație și in toxicitatea alimentara. Medicul Radu Țincu, de la Spitalul de Urgența Floreasca, a explicat la interviurile Libertatea Live ce riscam daca mancam alimente procesate, care conțin toxice in cantitate mare și sunt pastrate in recipiente de plastic.…