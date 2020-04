Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocși sarbatoresc vineri Izvorul Tamaduirii, praznic din Saptamana Luminata inchinat Maicii Domnului, menit sa arate rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Praznicul dateaza din secolul al V-lea, amintind de o minune savarșita de Maica Domnului. Potrivit tradiției, cu puțin…

- Izvorul Tamaduirii este o mare sarbatoarea inchinata Maicii Domnului. Nu are data fixa, fiind trecuta in calendar in vinerea din Saptamana Luminata. In aceasta zi, in toate bisericile se oficiaza slujbe de sfintire a apei, Aghiasma Mica.

- Saptamana Luminata continua cu Martea Alba, care este si a treia zi de Paste. Potrivit traditiei si credintelor populare, astazi este bine sa se dea de pomana si sa nu se lucreze in gospodarii.

- Luni, 20 aprilie, intram in Saptamana Luminata, iar in Lunea Alba se respecta tradiții vechi și mai puțin cunoscute, dar foarte importante pentru toți credincioșii. Iata ce trebuie sa faci in a doua zi de Paște! Saptamana Luminata.Tradiții și obiceiuri in Lunea Alba, a doua zi de Paște In a doua zi…

- Tradiții și obiceiuri in a doua zi de Paște. Nasii trebuie sa ii ospateze pe fini, traditia spunand ca acestia mergeau impreuna la hora satului. In cea de-a doua si in cea de-a treia zi de Paste avea loc stropitul ritual cu apa, in amintirea readucerii la viata a fetei de evreu, care a lesinat la…

- TRADITII DE PASTE. Traditii in PRIMA ZI DE PASTE In PRIMA ZI DE PASTE, dimineata, exista traditia ca toti membrii familiei sa se spele pe fata cu apa neinceputa, luata de la izvor, in sensul in care curge. In aceasta apa se pune un ou rosu si un ban de argint. Credinciosii trebuie sa-si spele fata…

- Credinciosii ortodocsi sarbatoresc duminica Invierea Domnului. Prima zi de Pasti aduce cu ea si o serie obiceiuri, traditii si superstitii. Invierea lui Iisus Hristos simbolizeaza refacerea legaturii dintre fiinta umana si Creatorul sau. Celebrarea ei in fiecare an duce la retrezirea aspiratiei catre…

- Astazi, in Sambata Mare, se incheie Postul Paștelui și totodata, și Saptamana Patimilor. In aceasta seara, credincioșii sarbatoresc Invierea lui Iisus și se slujesc Vecernia și Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare. An de an, credincioșii țin cont de mai multe tradiții și obiceiuri. Iata ce trebuie…