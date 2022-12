Stiri pe aceeasi tema

- Freshful, primul hipermarket 100% online din Romania, a anunțat ca va funcționa dupa un program special de Anul Nou 2023, la fel cum s-a intamplat și in perioada Craciunului. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru Revelion trebuie sa consulte din timp programul Freshful de Anul Nou 2023.Freshful…

- Lanțul de magazine Mega Image din intreaga țara a anunțat ca va funcționa dupa un program special de Anul Nou, la fel cum s-a intamplat și in perioada Craciunului. Cei care mai au de facut cumparaturi pentru Revelion trebuie sa consulte din timp programul Mega Image de Anul Nou 2023. Daca ai lasat cumparaturile…

- Magazinele din centrul comercial Promenada Mall vor avea un program de funcționare special cu ocazia sarbatorilor de iarna. 25 decembrie și 1 ianuarie 2023 sunt zile libere, anunța reprezentanții mall-ului, care gazduiește peste 150 de magazine. Pe 24.12.2022 și pe 31.12.2022, in ajunul Craciunului…

- Biroul de Presa al Casei Majestații Sale Custodelui Coroanei a facut public programul Familiei Regale de Craciun. Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Consort se vor afla la Castelul Regal de la Savarșin de Craciun și Anul Nou. La sarbatoarea Craciunului, vor fi prezente,…

- Astazi, la Moroeni, in Dambovița, a avut loc a patra ediție a Festivalului colindelor, unul dintre cele mai indragite și așteptate evenimente premergatoare Craciunului. Anul acesta festivalul a avut loc la Caminul cultural Moroeni și a fost organizat, ca de obicei, de Consiliul Județean Dambovița și…

- Casa de Cultura „Tudor Mușatescu” impreuna cu Primaria Municipiului Campulung organizeaza, miercuri, 21 decembrie, a doua ediție a Festivalului național de colinde, datini și obiceiuri de Craciun și Anul Nou „Iata, vin colindatori!”. PROGRAM: Parada grupurilor de colindatori și a reprezentanților Hergheliei…

- In perioada Sarbatorilor de iarna, angajații magazinelor Lidl vor fi liberi pe 25 și 26 decembrie 2022, cu ocazia Craciunului, dar și de Anul Nou pe 1 ianuarie 2023, cand magazinele sunt inchise, a comunicat retailerul. Iata care este programul de funcționare cele peste 300 de magazine deținute de Lidlin…

- Tradiții și obiceiuri de Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Ce trebuie sa faca tinerele necasatorite. Luni, 21 noiembrie sarbatorim Intrarea Maicii Domnului in Biserica. Intrarea Maicii Domnului in Biserica este o sarbatoare extrem de importanta și una dintre primele care vin in Postul Craciunului.…