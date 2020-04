Stiri pe aceeasi tema

- Un vechi obicei care se mai pastreaza si azi in judetul Galati, in prima zi de Paste, este spalarea fetei cu apa in care s-au pus un ou rosu, unul alb si un banut. Cei care respecta traditia spun ca astfel se purifica si au parte de sanatate si noroc tot anul. Tradiții și superstiții, […] The post Tradiții…

- In Sambata Mare, inainte de miezul noptii, incepe slujba Invierii Domnului. La inceperea Vecerniei Invierii, in biserica este intuneric deplin. La miezul noptii, preotul ia lumina de la candela de pe Sfantul Altar si o da mai departe, zicand de trei ori: "Veniti de luati lumina!". Apoi, preotul…

- In Sambata Mare, femeile trebuie sa pregateasca mancarea tradiționala pentru Paște și trebuie sa faca ordine in toata casa. Sambata Mare este ultima zi dinaintea sarbatorii Pascale. Momentul ritual al facerii pascai, in Sambata Pastilor, amplasat si in Joia Mare, capata frecvent valente magice deosebite,…

- In Joia Mare, in gospodariile din tara miroase a pasca și a cozonac. Potrivit tradiției, anume in aceasta zi se fac toate copturile pentru Paste si se vopsesc ouale rosii. Iar barbatii pregatesc mielul pentru a fi pus la cuptor.

- A inceput Saptamana Patimilor sau așa cum mai este numita și in popor, Saptamana Mare, aceasta fiind ultima saptamana din Postul Sfintelor Paște! Afla ce trebuie neaparat sa faci astazi, in prima zi din aceasta Saptamana importanta!

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc pe 9 martie cei 40 de mucenici. Potrivit tradiției, gospodinele pregatesc colaci, dupa retete specifice zonei in care locuiesc, iar barbatii incearca sa respecte un...

- Ziua de 30 ianuarie este un motiv de bucurie pentru credinciosi! Crestinii ii cinstesc la aceasta data pe Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvantatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. Iata ce ai si ce nu ai voie sa faci in aceasta sarbatoare!