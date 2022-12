Stiri pe aceeasi tema

- CARAȘ-SEVERIN – Și unele și altele pot fi „admirate” pe teritoriul Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița! Prin valori UNESCO, ne referim la cele peste 4.200 ha de padure seculara de fag introdusa in 2017 in patrimoniul natural al forului mondial. Conform administrației parcului, aici cresc fagete…

- VIDEO: Galbena Gutuie, una dintre cel mai frumoase colinde romanești. Colinda, unul din cuvintele unice din patrimoniul UNESCO Cuvantul colinda este unul dintre cele trei cuvinte romanesti – alaturi de dor si de doina – care sunt incluse in patrimoniul cultural UNESO. De asemenea, un colind din zona…

- Crestinii ortodocsi il celebreaza astazi pe Sfantul Nicolae, fiind sarbatoriti sute de ieseni care poarta numele de Nicolae sau Nicoleta. In traditiile romanesti se vorbeste insa mai mult de Mos Nicolae, care, dupa traditie, impodobeste ghetutele celor mici cu cadouri sau nuieluse, daca au fost sau…

- Traditia de crestere a cailor Lipitani din Romania a fost inclusa in Patrimoniul UNESCO . Romsilva opereaza doua herghelii de rasa lipițana in județul Brașov, la Sambata de Jos, și in orașul Beclean din județul Bistrița-Nasaud. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a felicitat, vineri, institutiile care…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a felicitat, vineri, institutiile care au contribuit la inscrierea lipitanilor in patrimoniul UNESCO si a precizat ca este pentru prima data cand o rasa de cai si traditiile de crestere a acestui animal sunt adaugate. Ministrul a mai anuntat ca Romsilva are doua herghelii…

- Targul de Turism al Romaniei, ediția de toamna 2022, a reprezentat cea mai buna oportunitate pentru promovarea județului Botoșani, a tradițiilor și atracțiilor turistice din „Țara de Sus”.

- ”Produsele romanești sunt cele mai bune, cele mai gustoase” Ministrul Agriculturii, Petre Daea. Apel matinal - Invitat, ministrul agriculturii, Petre Daea RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Catalin Cîrnu: Peste un miliard de euro se va vira, începând de luni, pentru aproape…

- Mușchiulețul romanesc, telemeaua și micii le-au lasat gura apa italienilor. Magazinele cu produse tradiționale sunt tot mai cautate de italieni in Peninsula. Ba chiar mulți nu doar le gusta, ci incearca sa prepare și rețetele romanești.