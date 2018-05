Mirosul de la Retim s-a infiltrat până la ministrul mediului

Graţiela Gavrilescu, viceprim-ministru şi ministru al mediului, a rămas stupefiată după ce i-a fost prezentată situaţia operatorului Retim, care ar fi trebuit ... The post Mirosul de la Retim s-a infiltrat până la ministrul mediului appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]