Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul Craciun ului este un moment extrem de frumos și o sarbatoare care implica o mulțime de tradiții, superstiții și obiceiuri. Iata ce nu ai voie sa faci in aceasta zi pentru a avea parte de noroc in Noul An

- Ziua de 20 decembrie – Ignatul – este incarcata de obiceiuri si de traditii la romani, ea reprezentand, cu precadere in mediul rural, ziua in care este sacrificat porcul din care se pregatesc apoi toate preparatele pentru masa de Craciun. Citește și: Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitești va…

- 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat sau Ziua Sfantului Ignatie Teoforul. Tradiții și superstiții romanești, legate de sacrificiu 20 decembrie: Sarbatoarea de Ignat este cunoscuta sub numele de Ziua Sfantului Ignatie Teoforul și este sarbatorita in calendarul Creștin Ortodox pe data de 20 decembrie. Ignatul…

- Consiliul Judetean Constanta, prin Muzeul de Arta Populara Constanta, organizeaza, in perioada 13 decembrie 2023 ndash; 15 ianuarie 2024, expozitia "Traditii si obiceiuri de Craciun si Anul Nou". Vernisajul expozitiei are loc maine, 14 decembrie 2023, de la ora 16:00. In cele doua sali de la parterul…

- Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Noaptea de Sfantul Andrei – una dintre cele mai bogate in tradiții la romani. Ce obiceiuri și superstiții sunt in popor Seara de Sfantul Andrei este plina de tradiții și superstiții…

- An de an, la data de 30 noiembrie, are loc una dintre cele mai importante sarbatori. Doar doua zile mai despart de sarbatoarea Sfantului Andrei, un eveniment extrem de așteptat in țara noastra. Aceasta zi are o importanța deosebita, iar asta pentru ca romanii țin cont de o mulțime de tradiții și obiceiuri…

- 15 noiembrie: Incepe Postul Craciunului. Ce nu ai voie sa faci timp de 40 de zile. Tradiții, obiceiuri, superstiții Miercuri, 15 noiembrie, incepe Postul Nasterii Domnului, una dintre cele mai importante perioade religioase din 2023. Cunoscut si drept Postul Craciunului dureaza 40 de zile, pana la Sarbatoarea…

- Sfantul Dumitru sau Sfantul Dimitrie, Izvoratorul de Mir, este sarbatorit in fiecare an pe data de 26 octombrie. A fost ucis in ziua de 26 octombrie, pentru ca a marturisit credinta crestina si nu a vrut sa se inchine la zei. In traditia populara, Sfantul Dimitrie Izvoratorul de mir este patronul pastorilor…