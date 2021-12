Tradiții, obiceiuri și grai bănățean într-o nouă ediție a revistei „Timisensis” Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a lansat astazi, 23 decembrie, online, un nou numar din revista „Timisiensis”, publicația instituției care s-a facut remarcata prin incursiunile facute in fascinantul areal al tradițiilor și obiceiurilor banațene, și care are deja 28 de apariții editoriale neintrerupte. Articolele cuprinse in revista sunt grupate in cinci teme […] Articolul Tradiții, obiceiuri și grai banațean intr-o noua ediție a revistei „Timisensis” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

