Tradiții la începutul Postului Crăciunului Țaranii spun ca tin sarbatorile, pentru ca si ele ii tin pe ei si postesc, pentru ca „postul lungeste zilele omului”. Prin mai toate satele se spunea ca cine postește saptamana cea dintai a Postului Craciunului, de luni pana joi, fara sa manance nimic, va ști cand o sa moara cu trei zile inainte. Se spune ca postul a fost lasat de Maica Domnului batranului Craciun drept pedeapsa pentru ca i-a taiat mainile nevestei sale, Craciuneasa, cea care o mosise la Nasterea Mantuitorului. Obiceiuri de Sf. M. Mc. Mina, ocrotitorul pagubiților Postul Craciunului este precedat de Ziua Talharilor, serbata la… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

