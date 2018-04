Tradiţii în SĂPTĂMÂNA LUMINATĂ: Aprindeţi o lumânare de botez. Are puteri tămăduitoare Considerata o bucațica din lumina cereasca, lumanarea de la botez este un dar neprețuit care nu trebuie niciodata indepartat din casa oricarui creștin. Potrivit tradiției, aceasta trebuie sa fie aprinsa a doua zi, cand nașa ii face baie micuțului, in credința ca aceasta va ocroti sufletului copilului. De asemenea, lumanarea de la botez va fi aprinsa la fiecare aniversare a copilului. Pentru a fi bine pastrata, lumanarea se invelește intr-o panza alba de bumbac și se pun alaturi ramuri de busuioc sfințit.

Fetele nemaritate trebuie sa o aprinda de Paște

