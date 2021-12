Tradiții romanești in prag de Anul Nou la Etno TV, impreuna cu Ansamblul Profesionist Banatul și invitații sai. In 28-29-30 decembrie, intre orele 18 și 20, postul Etno TV difuzeaza Festivalul Național de Folclor Tradiții la romani, ediția a VIII-a, 2021, una dintre producțiie de anvergura ale Centrului de Cultura și Arta al Județului Timiș ... The post Tradiții in prag de Anul Nou cu Ansamblul Banatul și invitații sai appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .