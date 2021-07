Tradiții în luna lui Cuptor In tradiția populara se spunea ca luna Iulie sau Cuptor pare a fi perechea lui Faur. Batranii de altadata spuneau ca „așa cum e de cald in luna lui Cuptor asa de frig va fi in Faur” (februarie). Aceasta luna, dupa cum o spune și numele „Cuptor”, este cea mai calduroasa a anului. Sau așa era consemnata in Calendarul popular. Cuptor era alcatuita din 4 saptamani, fiecare avand o denumire specifica, avand o semnificație aparte. Sa ne amintim de „Saptamana secerișului”, de „Saptamana Panteliilor”, de „Saptamana lui Santilie” și de „Saptamana Verii”. Cea de-a patra saptamana era dedicata anotimpului… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

