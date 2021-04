Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele din satul Rapa de Jos, comuna Vatava, sustin ca si in Postul Mare, ce precede Pastele, care este mai restrictiv decat alte posturi de peste an, se poate manca bine, chiar daca exista o serie de interdictii la alimentele de origine animala, iar secretul sta in retetele din strabuni pe care…

- Catolicii din intreaga lume vor sarbatori maine Invierea Domnului. In acest an, paștele catolic va gasi cele mai multe țari din Europa centrala și de vest in carantina totala și in multe state oamenii nu au cum sa-și vada fața in fața rudele.

- Postul Paștelui 2021 a început pe 15 martie pentru ortodocși. Anula cesta Paștele ortodox cade pe data de 2 mai, iar Paștele catolic pe 4 aprilie. Postul Paștelui dureaza 40 de zile, la care se adauga Saptamâna Patimilor. Postul…

- In anul 2021, Pastele ortodox pica pe 2 mai, in timp ce Pastele catolic pe 4 aprilie. Postul Sfintelor Pasti in acest an este in perioada 15 martie – 1 mai. Crestinii numesc acest post si Postul Mare, care dureaza 40 de zile, la care se adauga si Saptamana Patimilor. Postul Mare al Pastelui se […] Source

- Postul Paștelui in 2021. Maine incepe cel mai mare post, ce reguli de aur trebuie sa respecți. Dureaza 40 de zile și mai este cunoscut sub numele de Postul Mare, caruia i se adauga Saptamana Patimilor. Tradiții și obiceiuri de Postul Paștelui. Ce e bine și ce nu e bine sa faci in perioada asta. […]…

- Mai este foarte puțin timp și incepe Postul Paștelui sau Postul Mare, așa cum ii mai spun creștinii. Timp de 40 de zile, de pe 15 martie pana pe 1 mai, cei care țin la tradiții nu mai au voie sa manance produse care provin de la pasari ori animale. Pe data de 7 martie […] Source

- „Apropiindu-se Pastele iudeilor, Isus s-a urcat la Ierusalim”, noteaza evanghelistul Ioan in fragmentul evanghelic care a fost proclamat. Si pentru noi se apropie Pastele si Liturgia nu uneste din nou cu grupul ucenicilor care-l insotesc pe Isus. Vedem pe chipul lui Isus indignare si duritate fata de…

- Producatorii din zona Tarnavei Mari, care au participat la Proiectul "Bucate din vecinatate", initiat de Asociatia Vecinatatea Femeilor din Saschiz prin Grupul de Actiune Locala (GAL) Dealurile Tanavelor, finantat prin fonduri europene, prin care se livrau la domiciliu cosuri cu alimente traditionale,…