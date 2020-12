Stiri pe aceeasi tema

- Impodobirea bradului de Craciun este unul dintre momentele cele mai frumoase din perioada sarbatorilor de iarna. Fiecare incearca sa puna in pom decoratiuni care de care mai interesante si inedite, care uneori, de ce nu, pot fi si gustoase. Pare o intoarcere in timp, atunci cand bunicii si strabunicii…

- Restaurantele de cinci stele din Delta Dunarii le ofera oaspetilor, de Craciun, retetele traditionale reinterpretate, in timp ce ucrainenii din satul Crisan asteapta sarbatoarea Nasterii Domnului cu ozvar si cuchea. Bucatar cu o experienta de 34 de ani in restaurante din Romania, Belgia…

- Carne de grasun si carnati care se tin in untura peste an sunt traditii culinare pastrate cu sfintenie in zona Margina din Timis. Localnicii nu se dezic de traditie, indiferent de vremuri. "Taiatul porcilor a inceput la noi inca de la 1 decembrie si zilnic are loc cate un Ignat. Traditia merge mai departe,…

- Traditii, obiceiuri, muzica sacra sau moderna, emisiuni de spiritualitate si folclor, la TVR 3 traiti Craciunul ca odinioara, cu colindatori autentici, cu traditii stravechi si cu cele mai frumoase obiceiuri romanesti din toate zonele tarii. Si in acest an, TVR 3 este pregatit sa aduca in casele noastre…

- Felician Farcasiu s-a nascut la Sebes, in data de 29 noiembrie 1920, fiind una dintre personalitatile cu care ne mandrim. A urmat anii de scoala la Sebes si la Orastie, apoi Institutul Teologic din Sibiu, absolvit in 1943. A atras aprecierile etnologului Hary Brauner si ale compozitorului Laurentiu…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, anunta va implica Armata, Departamentul pentru Situatii de Urgenta si medicii de familie, in campania de vaccinare impotriva coronavirusului. Ministrul a mai spus ca deja se lucreaza la strategia de vaccinare. Ministrul Sanatatii a anuntat ca va implica toate structurile…

- Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași organizeaza, in parteneriat cu Centrul Bucovinean de Arta din Cernauți – Ucraina, Expoziția internaționala de pictura „Florile prieteniei”, in cadrul proiectului „Tradiții romanești – cultura europeana”. Expoziția reunește…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, considera ca in acest moment nu se pune problema carantinarii municipiului Sibiu, el discutand cu autoritatile locale carora le-a propus o serie de masuri pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 si carora ce-a cerut sa faca o evaluare in ceea ce priveste…