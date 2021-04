Stiri pe aceeasi tema

- Gospodinele din satul Rapa de Jos, comuna Vatava, sustin ca si in Postul Mare, ce precede Pastele, care este mai restrictiv decat alte posturi de peste an, se poate manca bine, chiar daca exista o serie de interdictii la alimentele de origine animala, iar secretul sta in retetele din strabuni pe care…

- Mancare veche romaneasca care se gateste primavara, ciorba de salata verde este delicioasa. Reteta preparatului gustos o regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Crestinii ortodocsi au o serie de traditii si superstitii, unele speciale pentru romani de Lasatul Secului, ziua care anunta intrarea in cel mai aspru post al anului, Postul Pastelui. Intrarea intr-unul dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa, este precedata, de fiecare…

- Incepe Lasatul Secului, ziua care anunța intrarea in cel mai dur și lung post al anului, anume Postul Paștelui. Romanii vor fi nevoiți sa respecte mai multe obiceiuri și sa țina cont de superstițiile din popor care au o mare legatura cu celebra tradiție a creștinilor.

- Nu lasați vremea rece de iarna – sau faptul ca gratarul dvs. este ingropat sub un metru de zapada – sa va opreasca din a savura un preparat delicios la gratar. Datorita celor mai recente și avansate modele de gratar electric de interior, puteți savura mancaruri la gratar demne de anotimpul cald, pe…

- Pe 9 martie, in fiecare an, sunt praznuiți Sfinții 40 de Mucenici. Conform traditiei crestine, sfintii martiri au fost 40, insa dupa cea geto-dacica au fost 44, atatea fiind si zilele dintre 9 martie si 23 aprilie. De aceasta sarbatoare sunt legate și o serie de tradiții și obiceiuri. Vezi și Calendar…

- Moșii de iarna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. In aceasta zi importanta se face pomenirea morților. Moșii de iarna marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților, care…

- Toți ne dorim sa mancam pe saturate, dar fara ca acest lucru sa se reflecte in greutatea și forma noastra fizica. Exista alimente pe care le putem consuma la discreție, fara riscuri pentru silueta.