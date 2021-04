Stiri pe aceeasi tema

- In creștinism, Miercurea Mare este o zi din Saptamana Mare / Saptamana Patimilor, saptamana inainte de Paști. In aceasta sfanta zi se savarșește Taina Sfantului Maslu, in amintirea ungerii lui Hristos cu mir, in Betania. Miercurea Mare – vinderea lui Iisus de catre Iuda Gestul lui Iuda a facut ca, mai…

- Saptamana Mare, denumita si Saptamana Patimilor, incepe astazi. In aceasta saptamana, credinciosii rememoreaza drumul si patimile indurate de Iisus Hristos pentru mantuirea omului. Pentru fiecare zi din Saptamana Mare sunt stabilite anumite traditii si obiceiuri ce dateaza din strabuni, iar gospodinele…

- Duminica Floriilor este o buna ocazie pentru gospodinele iscusite de a-si delecta membrii familiei cu bucate din peste. Traditia este respectata si in statul Trebujeni, Orhei, unde pregatirile pentru sarbatoarea Floriilor erau in toi de dimineata.

- Potrivit tradiției, in Joia Mare inainte de Inviere se vopsesc ouale pentru Paști. Chiar daca pare ușor, tu știi sa le fierbi corect? Se intampla uneori sa constatam ca galbenușul lor are o culoare verzuie, cu tenta gri-negricioasa cateodata, ceea ce indica un ou nu tocmai recomandat pentru a fi consumat.…

- Gogosele aromate cu flori de salcam este un desert delicios cu care tanti Elvira din satul Cartojani, comuna Roata de Jos, judetul Giurgiu, isi rasfata nepotii ori de cate ori acestia ii trec pragul. Reteta este pastrata cu sfintenie de aceasta, fiind mostenita de la bunica ei. "Cand eram copii nu gaseam…

- Bunica Maria din satul Chiriacu din judetul Giurgiu are o reteta pe care o pregateste in fiecare primavara cu mult drag pentru nepoti - siropul de papadie, care, pe cat este de gustos, pe atat este de sanatos. Femeia de 76 de ani are o nepoata, aflata pe bancile scolii, si un nepot student, pe care…

- Gospodinele din satul Rapa de Jos, comuna Vatava, sustin ca si in Postul Mare, ce precede Pastele, care este mai restrictiv decat alte posturi de peste an, se poate manca bine, chiar daca exista o serie de interdictii la alimentele de origine animala, iar secretul sta in retetele din strabuni pe care…

- Pacienții internați in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava in zilele Paștelui ortodox vor primi meniu specific acestei mari sarbatori creștine. Managerul spitalului, dr. Alexandru Calancea, a informat, vineri, printr-un comunicat de presa, ca de Paști pacienții ...