- Credinciosii il sarbatoresc marti, 7 ianuarie, pe Ioan Botezatorul, ocazia cu care aproape doua milioane de romani, care poarta numele sfantului, isi vor serba onomastica. Ziua Sfantului Ioan Botezatorul reprezinta incheierea oficiala a Sarbatorilor de Iarna deschise la Sfantul Nicolae, pe 6 decembrie.…

- Ziua Sfantului Ioan marcheaza marți sfarsitul sarbatorilor de iarna. In fiecare an, pe 7 ianuarie, este sarbatorit Sfantul Ioan Botezatorul, zi in care este cinstit pe cel care l-a botezat pe Hristos in Iordan. Aproape doua milioane de romani isi serbeaza onomastica.Citește și: Anticipate…

- Boboteaza este sarbatorita pe 6 ianuarie si, impreuna cu ziua Sfantului Ioan Botezatorul, praznuit pe 7 ianuarie, marcheaza finalul perioadei de 12 zile a sarbatorilor de iarna, care incep in Ajunul Craciunului. De Boboteaza si de Sfantul Ioan, in functie de fiecare zona a tarii, se colinda, se fac…

- Anul Nou incepe cu sarbatoarea Sfantului Vasile cel Mare, unul dintre cei mai importanti parinti ai Bisericii Ortodoxe si unul dintre cei mai mari teologi crestini, considerat "pazitor de duhuri rele”. In ziua de Sfantul Vasile cel Mare, traditia spune este bine sa versi vin pe masa, sa spargi un…

- Exista o sumedenie de tradiții și obiceiuri legate de Ajunul Craciunului. In tradiția populara, este sarbatoarea de sfarșit de an patronata de moș Ajun, despre se spune ca ar fi fost frate geaman cu moș Craciun. Moș Ajun este cel care a poruncit sa se dea flacailor colaci, sa se umble cu colindatul…

- Nu conteaza ca aveți in portbagaj trusa medicala și extinctorul de incendiu care sunt obligatorii, tot ricați sa luați amenda! Nici nu v-ați fi gandit la o asemenea situație Par niște obiecte banale și te incurca prin portbagaj pentru ca vrei sa-ți instalezi subwooferul acela uriaș. Trusa,…

- Un primar francez a interzis locuitorilor sa moara in weekend și in timpul sarbatorilor legale potrivit unei hotarari publicate vineri, arata periodicul Le Point.Gestul facut de Isabelle Dugelet de la primaria comunei La Gresle din departamentul Loire incearca sa atraga atenția asupra lipsei…

- In cel de-al treilea sezon al serialului original Netflix „The Crown“, serial ce trateaza vietile membrilor familiei regale britanice, producatorii au introdus scene reale dintr-un documentar realizat in 1969 si care a fost trei ani mai tarziu „interzis“ de Regina Elisabeta a II-a.