Tradiții de Sfinții Constantin și Elena. Ce este interzis să faci astăzi Azi ii amintim pe Sfinții Constantin și Elena. Mulți romani poarta numele lor, iar creștinii continua sa respecte tradițiile și sa faca ceea ce a ramas din vorba in vorba din batrani. Ce lucruri sunt interzise azi și care este povestea din spatele sfinților? Tradiții de Sfinții Constantin și Elena Sfinții Constantin și Elena sunt […] The post Tradiții de Sfinții Constantin și Elena. Ce este interzis sa faci astazi appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu cinci victime joi, la pranz, pe DN1B la intersecție cu DJ203C, in afara localitații Pietroasele. Printre raniți se afla și o familie intreaga din Buzau: este vorba despre copilul de 7 ani, mama și tatal lui. Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre…

- Filippo Inzaghi (47 de ani), antrenorul lui Benevento, a laudat execuția prin care Dennis Man (22 de ani) a stabilit rezultatul final al meciului cu Parma, scor 2-2. Dennis Man a reușit primul gol in Serie A, in minutul 88 al deplasarii cu Benevento. Internaționalul roman a șutat perfect, din voleu,…

- Piața mașinilor rulate este in creștere in Romania, in ciuda nivelului mare de poluare și a unor potențiale restricții in viitor. Romanii prefera sa iși cumpere o mașina mai veche, de la un brand mai cunoscut sau premium, decat sa cheltuie aceeași suma de bani pe o mașina noua și ecologica, dar de la…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a vorbit din nou despre relatia sa cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, el sustinand ca intre el si Voiculescu nu exista "tensiuni" din punct de vedere institutional.

- O spada despre care exista indicii ca ar data din secolul al XVI-lea a fost descoperita pe raza localitatii Stancesti din judetul Botosani, a declarat luni, pentru AGERPRES, directorul Directiei pentru Cultura Botosani, Danut Hutu. Potrivit sursei citate, descoperirea ar fi fost facuta…

- Agentia SUA pentru imigratie si vami (ICE) a deschis o ancheta pentru a stabili daca a fost vorba de trafic de persoane in accidentul produs marti pe o sosea din apropiere de granita cu Mexicul, soldat cu moartea a cel putin 13 oameni, dintre care 10 erau mexicani, relateaza miercuri Reuters.…

- Ședința de marti dupa-amiaza a Consiliului Local Timișoara nu a mai avut loc fața in fața, la Filarmonica „Banatul”, așa cum fusese vorba inițial, ci online, intrucat problemele de la... The post Grija fața de banul public, o vorba de campanie appeared first on Renasterea banateana .