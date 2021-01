Stiri pe aceeasi tema

- Filmul ''Traditii si obiceiuri romanesti de Craciun'', subtitrat in limba italiana, va putea fi vizionat online marti, incepand cu ora 11:00, pe pagina de Facebook a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, cu prilejul sarbatorilor Craciunului si Anului Nou, informeaza…

- Solstitiul de iarna 2020, ce marcheaza inceputul iernii astronomice, are loc la 21 decembrie. Acest eveniment este dublat in 2020 de un fenomen astronomic spectaculos: „Marea Conjuncție” a planetelor Jupiter și Saturn.

- Sarbatoarea Sfantului Andrei, cunoscut in calendarul popular drept Santandrei Cap-de-Iarna, da startul sarbatorilor de iarna. Traditii si obiceiuri in aceasta zi cu etnograful Marcel Lutic: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/11/30-nov-tema-Lutic.mp3

- Situațiile de urgența vin pe neașteptate de aceea, toate acțiunile privind desfașurarea unei intervenții sunt concentrate pe salvarea vieții și bunurilor materiale, protejarea mediului, inlaturarea factorilor de risc și restabilirea, in cel mai scurt timp a starii de normalitate. La indeplinirea acestor…

- Duminica, 8 noiembrie, credinciosii ortodocsi sarbatoresc Soborul Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil. In aceasta zi este bine sa implinim cele mai importante traditii pentru a atrage spor si sanatate in viata familiei.

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit in direct la B1TV medicamentul „minune” care il ține sanatos in ciuda faptului ca la izbucnirea pandemiei de Covid-19, se plimba din focar in focar. Tataru a explicat ca ori de cate ori are suspiciuni cu privire la rigoarea cu care s-ar fi protejat sau…

- La implinirea a 50 de ani de existența a ansamblului profesionist „Banatul”, Centrul de Cultura și Arta al județului Timiș organizeaza un eveniment artistic de anvergura – Festivalul Național de Folclor „Tradiții la romani”. Ediția din acest an, cea de-a VII-a, care se dorește a fi una cu totul speciala,…