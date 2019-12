Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocși și greco-catolicii il sarbatoresc in cea de-a treia zi de Craciun pe Sfantul Ștefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir al Bisericii. Sfantul Ștefan este primul sfant comun al Bisericilor Catolica și Ortodoxa, dupa Marea Schisma. The post Sfantul Stefan, primul martir…

- Pe 27 decembrie, in a treia zi de Craciun, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Ștefan, al carui nume inseamna ”cununa lui Dumnezeu”. Sfantul Ștefan era tanar, frumos, bun orator și un remarcabil psiholog, un om cu o personalitate puternica. A predicat invațaturile lui Iisus și a atras atenția…

- Craciunului ii sunt asociate traditii si ritualuri dintre cele mai diverse. Este impodobit bradul, copiii si adultii colinda, primesc daruri, iar inainte de Craciun este bine sa tii post ca sa ai sanatate si noroc, scrie news.ro.Nasterea lui Iisus a inceput sa fie sarbatorita din secolul al…

- Sarbatori fericite. Perioada colindelor este una dintre cele mai frumoase traditii respectate si pastrate de credinciosi. Colindatorii duc din casa in casa vestea nasterii lui Iisus in ieslea din Betleem.

- Joi, 20 decembrie, romanii sarbatoresc ziua de Ignat, o traditie veche de sute de ani. De-a lungul timpului in jurul acestei zile s-au format o serie de traditii si obiceiuri pastrate cu sfiintenie pana in ziua de azi. Uite ce ai de facut in aceasta zi speciala. În batrâni se…

- Universitatea „Constantin Brancuși” din Tg-Jiu, in parteneriat cu Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Romana din Serbia, Liga Studenților din UCB și Asociația Studenților Timoceni de la Targu-Jiu, a organizat in data de 13 decembrie proiectul-eveniment „Cantece de Craciun din Gorj și de dincolo…

- Sarbatorile de iarna ne aduc intotdeauna mai aproape de magia povestilor, de copilarie si de lucrurile si oamenii dragi sufletului nostru. La Teatrul “Gulliver”, toti spectatorii vor pasi in aceasta duminica, de la ora 10.30, in atmosfera de Craciun, cu magi, pulbere de stele, brazi si ingeri,.

- Sfantul Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți din calendar, este praznuit pe 6 decembrie. Sfantul Ierarh Nicolae s-a nascut in ținutul Lichiei, intr-o familie cu credința in Dumnezeu. El avea un unchi episcop care i-a sfatuit pe parinții sai sa iși indrepte fiul catre slujirea Bisericii. Nicolae…