- Pe 8 septembrie, creștinii sarbatoresc Nașterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Povestea venirii pe lume a celei care I-a dat viața Mantuitorului Iisus Hristos, este prezentata sumar in Biblie. Dupa tradiție, parinții sai se numeau Ioachim și Ana și locuiau in orașelul Nazaret din Galileea. Parinții…

- Tradiția populara romaneasca cunoaște mai multe legende despre nașterea Fecioarei Maria, insa toate au la baza dorința lui Ioachim, descendent al regelui David si a Anei, urmașa a neamului lui Aaron (parinții Mariei) de a avea un copil. Batrani, cu frica si cu credința in Dumnezeu, asupriți si considerați…

- Sfanta Maria Mica. Nasterea Maicii Domnului este prima mare sarbatoare din cursul anului bisericesc care a inceput la 1(14) septembrie. Ea este praznuita pe data de 8(21) septembrie. Sfanta Scriptura nu ne relateaza acest eveniment.

- Horoscopul din 8 septembrie va recomanda sa va bucurați de contextul fericit. In mare zi de sarbatoare, de Sfanta Maria Mica, Nașterea Maicii Domnului, o zodie este binecuvantata! Primește vestea pe care și-a dorit-o intotdeauna! Despre ce

- Pe 8 septembrie este o mare sarbatoare in calendarul crestin-ortodox. Se sarbatoreste Nasterea Maicii Domnului sau Sfanta Maria Mica. Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Potrivit Traditiei Bisericii, Sfanta Maria era de neam ales, tatal, Ioachim,…

- Sfanta Marie Mica, 8 septembrie, zi de mare sarbatoare pentru credinciosii ortodocsi si catolici. In acesata zi, femeile care isi doresc sa ramana insarcinate, si care se vor ruga la Maica Domnului, vor fi ascultate mai mult decat orice alti credinciosi si mai mult ca in orice alta zi a anului.

- Sfanta Maria Mica este prima sarbatoare din calendarul creștin ortodox al lunii septembrie 2018, prima din noul an bisericesc. Nașterea Maicii Domnului/ Sfanta Maria Mica/Santamarie este praznuita de Biserica Ortodoxa Romana la data de 8 septembrie.

- In ziua de 24 iunie a fiecarui an, Biserica Ortodoxa face pomenirea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul, cunoscuta in popor si cu denumirea de Dragaica sau Sanziene. Sarbatoarea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul, la 24 iunie, se pare ca a fost instituita dupa unii cercetatori, spre a inlocui sarbatorile…