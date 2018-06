Stiri pe aceeasi tema

- NOAPTEA DE SANZIENE. Biserica Ortodoxa celebreaza, de obicei, ziua mortii sfintilor, numai Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul facand exceptie de la aceasta regula. Ei au privilegiul de a li se sarbatori atat nasterea, cat si alte evenimente din viata lor: Adormirea Maicii Domnului, Taierea…

- Maine, 24 iunie, crestinii romani sarbatoresc Sanzienele, cunoscuta in popor si sub denumirea de Amutitul Cucului sau Dragaica. Se crede ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica, in care toate minunile sunt posibile. Cerurile se deschid, iar Sanzienele incep sa danseze. Numite in traditia…

- Pe 24 iunie, Biserica Ortodoxa face pomenirea Nasterii Sfantului Ioan Botezatorul. Mirenii care inca se incred in magie sarbatoresc Noaptea de Sanziene, pe 23 iunie. De Dragaica se culeg plante de leac si de descantece. Ielele zanatice ies la dans sa-nnebuneasca flacaii. Unele fete se tavalesc goale…

- Crestinii din Romania sarbatoresc in fiecare an pe 24 iunie Sanzienele. In popor se credea ca noaptea care preceda ziua de Sanziene este una magica in care toate minunile sunt posibile. Sarbatoarea Sanzienelor marcheza in calendarul popular inceputul verii, la 3 zile dupa solstitiul de vara, si i se…

- In fiecare an, intre 23-24 iunie, in popor este sarbatorita Noaptea de Sanziene. Oamenii respecta numeroase tradiții și superstiții de Sanziene, sarbatoare cunoscuta și sub numele de Dragaica. Conform tradiției populare, in aceasta zi se deschid porțile cerului și lumea de dincolo vine in contact cu…

- In calendarul ortodox din iunie 2018, mai exact pe 24 iunie, in preajma solstițiului de vara, pica Dragaica su Sanzienele, o sarbatoare populara care coincide cu Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul. Inca din 2013, in ziua de Sanziene sau de Dragaica a fost instituita și Ziua Universala a Iei romanești.

- Solstitiu de vara 2018 marcheaza inceputul verii astronomice, scrie kudika.ro. De acum, ziua se scurteaza, devenind egala cu noaptea, la echinoctiul de toamna. Citeste si Sarbatori, traditii si obiceiuri in iunie: Ziua Copilului, Solstitiu de vara 2018, Sanzienele Solstitiul de vara…

